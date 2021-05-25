Adil Serdar Saçan'dan Soylu'nun açıklamalarına yönelik narkotik paylaşımı

Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Adil Serdar Saçan Venezuela’dan uyuşturucu sevkiyatı iddiaları ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Saçan, mesajında “Aralık 2020 de bizim muhterem heyet Venezuella’ya gidebiliyor ama devlet Kolombiya’ya gidip 4.900 kg kokaini soramıyor” ifadelerini kullandı.

Saçan bu paylaşımının ardından bir de iddialar hakkında bir öneride bulundu. Saçan önerisinde “Şöyle yapalım; iddia eden, itham olunan ve bu işlere adları karışan herkesin mal varlıklarını namusluca araştıralım. Hileye karşı bunların 7 kat öteye ve kan ve sıhri hısımlarıyla şüpheli arkadaşlarının mal varlıklarını da araştıralım. Kim çulsuzsa raconu o kessin. Var mısınız ?” diye belirtti.

NE OLMUŞTU

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 7. videosunda, Güney Amerika kaynaklı uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla ilgili olarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ı işaret edip Yıldırım'ın bu amaçla Venezuela'ya gittiğini öne sürmüştü.

Binali Yıldırım oğluyla ilgili iddialar hakkında Venezuela’ya maske ve test kiti dağıtmaya gittiğini belirterek, “Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocak'ta, Şubat'ta değil; geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, o münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyet ile gittiği ifade ediliyor, bu da gerçek dışıdır. Kendi biletini alarak, kendi imkanlarıyla, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir" dedi.