Adana’da Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Adana’da 13’üncü Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci turunda 1 milyon 781 seçmenin olduğu şehirde 4 bin 795 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Oy kullanan vatandaşlar, “Hayırlı uğurlu etsin”, “Milletim için hayırlısı olsun” diyerek zarflarını sandıklara attı.