Adalet Bakanlığından Thodex kurucusu Özer hakkındaki haberlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandıktan 29 gün sonra resmi iade talebi gönderildiği iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasından 29 gün sonra resmi iade talebi gönderildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Sahibi olduğu ‘Thodex’ isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer’in müşterilere ait paraları hesabına alarak ülkeyi terk ettiği ve Arnavutluk’a gittiği yönündeki iddialara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde adı geçen hakkında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten tanzim ettirilmiştir. Adı geçenin Arnavutluk’ta bulunduğuna yönelik bilginin öğrenilmesi üzerine 11 Haziran 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Arnavutluk’tan ülkemize iadesi talep edilmiştir. Şahsın ülkemize iadesi amacıyla Arnavutluk’ta yakalanarak tutuklandığının bildirilmesi üzerine 31 Ağustos 2022 tarihli Arnavutluk makamlarına yönelik yazımız ile şahıs hakkındaki iade talebimizi 11 Haziran 2021 tarihinde ilettiğimiz hatırlatılarak, talebimize istinaden şahsın iade sürecinin bir an evvel başlatılması istenmiştir. Buna rağmen Arnavutluk makamları tarafından 13 Eylül 2022 tarihli yazı ile adı geçen hakkındaki iade talebinin gönderilmesi talep edilmiş, bunun üzerine 16 Eylül 2022 tarihinde Arnavutluk makamlarına iade talebini daha önce de ilettiğimiz ifade edilerek ihtiyaten aynı talep tekrar gönderilmiştir" denildi.

"Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamada basın ve yayın organlarında çıkan Faruk Fatih Özer’in yakalanmasının ardından 29 gün sonra iade talebinin gönderildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, iade sürecinde Bakanlığın konuyu hassasiyetle takip ederek süreçteki her işlemi ivedilikle ve eksiksiz yerine getirdiği vurgulandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuyla ilgili hassasiyetin dile getirildiği de belirtildi.