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Adalet Bakanlığından Dünya Engelliler Günü’ne özel paylaşım

Adalet Bakanlığı, Engelliler Günü’ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Politika 03.12.2022, 09:37
Adalet Bakanlığından Dünya Engelliler Günü’ne özel paylaşım

Adalet Bakanlığı, Engelliler Günü’ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Adalet Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "’Engelsiz Adalet’ ilkesiyle adalete erişimdeki tüm fiziki engelleri kaldırıyor, Adalet Saraylarımızı engelli dostu projelerle yeniliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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