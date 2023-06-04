Adalet Bakanlığında Yılmaz Tunç dönemi

Adalet Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bekir Bozdağ, görevi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a devretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde yeni kabineyi açıklamasının ardından Adalet Bakanlığında da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bekir Bozdağ görevi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a devretti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç devir teslim töreninde şu ifadelere yer verdi:

"Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen Türkiye Yüzyılını başlatan aziz milletimize çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı. Adaletin temelinde de insan vardı. Bu anlayışla demokrasimizin güçlenmesi hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformlara imza attık. Sessiz devrim denilebilecek işlere imza attık. Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi. Çok önemli mevzuat değişikliklerini milletimiz için hayata geçirdik. Önemli Anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi inşallah 28. Dönem parlamentomuzda yeni demokratik sivil Anayasa ilgili olarak da uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır. Tüm bu reform süreçlerinde görevi onurla devraldım değerli bakanım Sayın Bekir Bozdağ çok önemli roller üstlendi ve bugün Türkiye’de hukuk devletinin tahkimin de vesayet anlayışın tarihe gömülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli yol arkadaşlarından biri Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ oldu.”

“Önümüzdeki politikaları etkin şekilde uygulayacaktır”

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u tebrik ederek, "Yaptıklarımız kayıttadır, ortadadır. Milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bugün görevi gönül rahatlığıyla Yılmaz Tunç kardeşime emanet ediyorum. Meclisimizde ortaya koyduğu başarıyla, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, hizmetlerle zaten adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar adeta bakan-bakan yardımcısı ilişkisi içerisinde çalıştık. O yüzden Bakanlıkta olup bitenlere vakıftır. Önümüzdeki politikaları etkin şekilde uygulayacaktır. O yüzden kendisini gönülden tebrik ediyorum. Bizden aldığı bayrağı daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum. Hem kendisinin duacısı olacağız hem de yardımcısı olacağız. Yolu ve bahtı açık olsun" dedi.