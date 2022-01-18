Adalet Bakanlığı portalları üzerinden Danıştay dosyalarına erişim imkanı sağlandı

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden Danıştay dosyalarına erişim imkanı sağlandı.

Adalet Bakanlığı UYAP, Vatandaş Portal ve Avukat Portal Danıştay dosyalarını da kapsayacak şekilde güncellendi. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde (YRS) yer alan “Güven veren ve erişilebilir adalet” ve İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) yer alan “Adalete erişimin güçlendirilmesi” hedefleri kapsamında kullanıcılarına adalete erişimde kolaylık ve hız kazandıran portalların kapsamı ve etkinliği artırılmaya devam ediyor. Bu çerçevede UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal’da 7 Ocak’ta yapılan güncelleme ile Danıştay Dava Dairelerine ilk derece mahkemesi olarak dava açılması imkanı sağlandı. Güncelleme ile ayrıca Danıştay Dava Daireleri Kurulları ve Dava Dairelerinde bulunan dava dosyaları da incelenebilecek, Danıştay dosyalarına evrak sunulup, harç ve posta gideri ödemeleri yine bu uygulamalar üzerinden yapılabilecek. Böylece portallardaki güncelleme ile Danıştay’da yapılacak bazı işlemler vatandaş ve avukatın erişimine açıldı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulamalar, vatandaşlara ve hukukçulara hizmet veriyor. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmasının hedeflendiği mobil uygulamalara ve portallara akıllı cihazı bulunan herkes dijital platformlardan ulaşabiliyor.