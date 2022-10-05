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Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.
Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.
Politika 05.10.2022, 10:06
Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.