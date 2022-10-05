Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler bugün saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.