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Adalet Bakanı Gül, “Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz"

AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Munzur’un güzelliğini terörün baskısıyla yatırımı, üretim ve istihdamı engelleyen birliğimizi bozan terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz“ dedi.

Politika 18.12.2021, 17:38 18.12.2021, 17:53
Adalet Bakanı Gül, “Terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz"

AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Munzur’un güzelliğini terörün baskısıyla yatırımı, üretim ve istihdamı engelleyen birliğimizi bozan terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz“ dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretleri kapsamında Tunceli’ye geldi. Kent genelinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Gül, beraberindeki heyetle AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “AK Parti hükümetleri ile birlikte 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde batıda ne varsa doğuda da o olacak anlayışıyla hükümetimiz daima bölgede oldu. Yoksulluğun ve terörün baskısı altında birçok güzellikleri ve yatırımı adeta yapamayan bu bölgemiz hükümetimizin kararlı duruşuyla çok önemli kazançlar elde etti. Bugün Munzur’un güzelliğini terörün baskısıyla yatırımı, üretim ve istihdamı engelleyen birliğimizi bozan terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Allah’ın izniyle bugün de gün boyu Tunceli’deydik. Terörle ilgili başarılarımız ortaya kondukça vatandaşlarımız artık Tunceli’nin ve Munzur’un güzelliklerine tekrar kavuştu. Daha fazla toprağıyla buluşmak ve daha fazla yatırım imkanına kavuşmaktadır" diye konuştu.

AK Parti olarak milletin önünde hangi engeller varsa bu engelleri ortadan kaldırarak yola devam etiklerini dile getiren Gül, "Türkiye’de AK Parti öncesi insanların inancından, düşüncesinden, mezhebinden, yaşam tarzından, kimliğinden dolayı çok baskılara maruz bırakıldı. Kürt, kimliği inkar ve ret edilerek bir takım olumsuz uygulamalar yapıldı. Sen dindarsın, sen alevisin, denilerek makbul vatandaş değilsin, diyerek inkar politikaları uygulandı. AK Parti nerede olursa, nerede doğduysa, hangi mezhebe hangi yaşam tarzına inanırsa inansın benim 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır dedi. Biz 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ötekileştirme politikalarına son verdik ve bunun geri gelmesine de asla son vermeyeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkes birinci sınıf en asli vatandaşlarımızdır. Ülkemizin yaşamış olduğu acıları bir daha yaşamayıp ülkemizde demokrasiyi daha da geliştirmek için çok önemli adımlar attık. Demokrasi zaten farklılıklarla birlikte zengin olma daha da birlikteliğimizi beraberliğimizi arttırma yolculuğudur. Türkiye’nin yolu demokrasiyi daha da geliştirmektir, özgürlükleri daha da arttırmak ve reformlara daha fazla omuz vermektir. Bizim yolumuz statik oyla mücadele ederek vesayet altında mücadele ederek demokrasiyi ve reformları kalıcı bir şekilde sürekli sürdürme yolculuğudur bunu da yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz"

Ehlibeyt sevgisinin 84 milyonun ortak ana kavram olduğunu aktaran Bakan Gül, “Ehlibeyt sevgisi hepimizin ortak çizgisidir. Bizim mazimizde birdir, istikbalimizde birdir. Bin yıl burada nasıl beraber yaşadıysak, birliğimizi ve beraberliğimizi farklılıklara bölerek ayrıştırmak isteyenler başarılı olamayacak 84 milyon bir, beraber ve kardeşçe nice in yıllara beraber güvenle geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Cem evlerinin hukuki tüm taleplerini yerine getireceğiz. Bunlar birer lütuf değil insanımızın en temel hakkıdır. Bu konuda da her alanda olduğu gibi adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bizim huzurumuzu bozmak isteyen içeride ki ve dışarıda ki tüm operasyonlara karşı bizim en büyük gücümüz kardeşlik duygumuzdur. Biz ekmeğimizi beraber bölüşmüş, soframızı beraber paylaşmış coğrafyada birlikte yaşamış, bir topluluk ve millet olarak inşallah 2023’e Cumhuriyetimizin yeni yüz yılına ve sonraki yıllara da bu birlikteliği sürdüreceğiz" diye konuştu.

"AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir"

AK Partinin davasının memleket davası olduğunu vurgulayan Gül, "AK Partinin davası sofrayı ve ekmeği büyüterek özgürlükleri arttırmaktır. Ülkemizde yaşanan özellikle dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere fiyat artışından kaynaklanan tüm bu olumsuzları giderme noktasında da kararlılığımız tamdır. Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladı. Yüzde elli ile çalışan tüm vatandaşlarımızın, işçilerin yanında olduğumuzu göstermiş olduk. AK Parti işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisidir. Bu konuda diğer tüm kesimlerin de ihtiyaç duyduğunu farkında olarak bu sıkıntıları da inşallah bizler gidereceğiz. Milletimizin önü açıktır. Ülkemizin geleceği daha da aydınlıktır ve ümidimizi daha da arttırarak yeni döneme de büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. 2023’e giderken 19 yıl ülkemizi her alanda kalkındırmış ve büyütmüş bir hükümet ve hükümetin başında liderimiz cumhurbaşkanımızla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne yaparsa yapsın kim ne derse desin konuşanlarla icraat yapanları milletimiz çok iyi biliyor. O yüzden Tunceli’de de sadece üniversiteye 1 milyar liralık hükümetimizin vermiş olduğu destek var. Bunları halen daha sürdürüyoruz. Yatırım ve istihdam konusunda da özellikle terör anlamında ki başarılarımızla birlikte devletin unsurlarına sızmış FETÖ’den arındıkça da bu başarılarımız artarak devam etmektedir. Daha fazla iş, aş ve istihdamla birlikte Tunceli’ye her alanda hizmetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Bakan Gül’e Tunceli AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Tunceli AK Parti İlçe Belediye Başkanları ve parti temsilcileri eşlik etti.

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