banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK binasına neden alınmadı?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haberi duyan kuyumcuya koştu!
Haberi duyan kuyumcuya koştu!

Adalet Bakanı Gül: “İnsanlar kendi çocuğunu görmek için artık para ödemeyecek”

Kocaeli’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme toplantısına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, evliliklerde mağduriyetlerin giderilmesi için karşılıklı boşanma sürecinin hız kazanacağı bir sistemin üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Gül, çocukların icra yoluyla teslim edilmesi uygulamasının ise tamamen sonlandığını belirtti.

Politika 03.12.2021, 11:49 03.12.2021, 12:00
Adalet Bakanı Gül: “İnsanlar kendi çocuğunu görmek için artık para ödemeyecek”

Kocaeli’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme toplantısına katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, evliliklerde mağduriyetlerin giderilmesi için karşılıklı boşanma sürecinin hız kazanacağı bir sistemin üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Gül, çocukların icra yoluyla teslim edilmesi uygulamasının ise tamamen sonlandığını belirtti.

Bir dizi ziyaretler için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Gül, “Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemine ulaşmak için çıktığımız bu yolda bu toplantılar ve buluşmalar önemli katkılar sağlamaktadır. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu, beklentisini, herhangi bir hak talebini adaletimizin odağına yerleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bir suçun mağduru olan vatandaşımızı adliyede derdiyle baş başa bırakmayan bir adli sistemi inşa ediyoruz. Mağdur odaklı bu yaklaşımlar vatandaşımıza büyük katkılar sumaktadır. Mağdurun elinden tutan, yarasını dindiren, gözyaşını silen bir uygulamayı sürecin en önemli parçası olarak görmekteyiz. Bu anlayışımızın uygulamalarını yerinde görmek amacıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Güçlü Türkiye’nin yolu hangi görüş, hangi düşünce, inanç ,mezhep, siyasi kanaate sahip olursa olsun, hangi yaşam tarzına sahip olursa olsun herkesin hakkını, hukukunu en yüksek standartlarda geliştirmekten geçmektedir. Türkiye’nin yolu, rotası budur. Bu yüzden sahadaki uygulamaları da yerinde görmek bizim için çok değerli, çok anlamlı bir çalışma” dedi.

“Üçüncü bir karma model için çalışıyoruz”

Adli süreçlerde vatandaşların yeni mağduriyetler yaşamamasını amaçladıklarını dile getiren Bakan Gül, “Örneğin bazı davalarda sürenin uzaması ve dolayısıyla çıkan belirsizlik tarafların hayatına doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu konuda akla gelen ilk örneklerden biri boşanma davalarıdır. Biz diyoruz ki iki taraf da boşanmak istiyorsa ama tazminat, velayet gibi şartlarda uzlaşamadıkları için anlaşmalı boşanma olmuyorsa bu dava yıllar boyunca uzayıp gitmesin. İki taraf da boşanmak istiyor ama bazı hususlarda anlaşamadıkları için uzayıp giden çekişme kadına da erkeğe de daha da önemlisi varsa çocuğa çok büyük yaralar açmakta. Tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayacak yeni bir usul geliştirmenin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı yakın zamanda yoğunlaştırdık. Bir anlaşmalı boşanma bir de klasik çekişmeli boşanma var usulümüzde. Üçüncü bir karma model için çalışıyoruz. Boşanma davasında süreci uzatan usül hükümlülüklerini ana davadan ayıran dava hızlı ve yeni bir usul getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” diye konuştu.

“90 yıldır süregelen çocukların icrayla teslim edilmesi uygulamasına son verdik”

İnsanlar içinde korunmaya en muhtaç olanların çocuklar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Bunun için devletin şefkatli eli çocukların her zaman yanındadır ve çocuğun psikolojisini korumaya yönelik özel çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 5. yargı paketi geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Özellikle boşanma sonrası tarafların çocuğunu görme konusunu icra alanının tamamen dışına çıkarmış durumdayız. 90 yıldır süregelen çocukların icrayla teslim edilmesi uygulamasına böylece son verilmiştir. Bu sürecin uygulamasına yönelik ikinci bir mevzuat çalışmaları da yapılıyor. Bu süreç tamamlandığında pilot uygulamalarla ve sonradan tüm Türkiye genelinde uygulamalar tamamlanmış olacaktır. Bu işlemler artık ücretsiz yapılacaktır. Bu değişikliğin hayata geçmesi için de süreci beklemedik. İnsanlar kendi çocuğunu görmek için artık para ödemeyecek. Buna derhal başladık. Kendi çocuğunu görmek isteyen anne veya baba, ‘Ben çocuğumu görmek istiyorum, şu parayı da yatırıyorum’ diyen uygulamaya son verdik. İnsan kendi çocuğunu görmek için para öder mi? Hazırlıkları ilgili kurumlarca hassas bir şekilde tamamlanarak tüm Türkiye’de uygulamaya geçecektir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7