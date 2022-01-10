Adalet Bakanı Gül gazetecilerin gününü kutladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasimizin gelişmesine katkı veren ve kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenen basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Basın-yayın kuruluşlarımızdaki tüm çalışanlara başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.