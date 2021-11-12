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Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır’da gençlerle buluştu

Diyarbakır’da temasları kapsamında Gençlik Buluşması’nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Şu gençlerin yeni yüzyıla 12 Eylül darbe anayasasıyla girmek değil, 2023 Anayasası ile yeni yüzyıl anayasasıyla, sivil anayasayla girmeye hakkı var. Gençlerimize 12 Eylül darbe anayasasını layık görmeyin” dedi.

Politika 12.11.2021, 21:57
Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır’da gençlerle buluştu

Diyarbakır’da temasları kapsamında Gençlik Buluşması’nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Şu gençlerin yeni yüzyıla 12 Eylül darbe anayasasıyla girmek değil, 2023 Anayasası ile yeni yüzyıl anayasasıyla, sivil anayasayla girmeye hakkı var. Gençlerimize 12 Eylül darbe anayasasını layık görmeyin” dedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla gerçekleşen Gençlik Buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Bağlar Belediyesi Spor Salonu’nda yapılan buluşmaya Bakan Gül’ün yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu katıldı.

Burada gençlere hitaben konuşan Bakan Gül, ülkenin geçmişinde büyük acılar yaşandığına dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin bunlara son vererek hem Türkiye’nin hem gençlerin önünü açtığını söyledi.

“Gençlerin kafasında öyle 40 tane tilki dolaşmaz”

19 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çok önemli işler yaptıklarının altını çizen Bakan Gül, “Bu işleri yaparken bir yandan darbelerle, muhtıralarla, bürokratik vesayetle, siyasete tepeden bakan anlayışla da mücadele ettik. Gençlerin eli siyasete değdikçe siyaset daha da güzelleşecek. Türkiye’de çok önemli işler yaptık. Daha yapacak önemli işler var. Bu yarım kalan işleri de Bağlar’ın gençleri, Diyarbakır’ın gençleri halledecek. Gençler siyasete ciddi bir ivme kazandıracak. Gençler nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset istiyor? Asıl gençleri dinlemek lazım. Çünkü gençler samimidir, Gençlerin kafasında öyle 40 tane tilki dolaşmaz. Bu ülke daha güçlü olsun diye hayalleri vardır. O yüzden her hayalleri, her fikirleri değerlidir. O yüzden ikaz etmekten çekinmeyin. Eleştirmekten çekinmeyin. Aklınızı kafanızı kimseye kiraya vermeyin. Bizim de söylediklerimizi tartarak bu konuda kendi aklınızı kullanarak kendi geleceğinizi planlayın” dedi.

“Gençlerin yaptığı anayasaya gençlerin hakkı vardır”

Gençlere ülkeye değer katmak için bu siyasete güç verin çağrısında bulunan Bakan Gül, “Bir yere gelmek için değil. Bir şey olmak için değil. Bu şehre bu memlekete, bu ülkeye, kendinize önemli değerler katmak için hayatınızı idame ettirin. Gelin, 2023’te ekmeği artırmak için, demokrasiyi daha da güçlendirmek için, özgürlüğü daha da fazla artırmak için bu siyasete güç verin. Bağlar’daki Ali amcanın akşam sofrasındaki ekmeği artırma mücadelesidir bizim mücadelemiz. Ayşe ablanın, Fatma teyzenin, Hüseyin’in Dicle Üniversitesi’ndeki Hasan’ın, Ayşe’nin, Merve’nin özgürlüğü daha da artırma mücadelesidir bizim mücadelemiz. Ekmeği de artıracağız, özgürlüğü de artıracağız, demokrasiyi de daha fazla güçlendireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bunun teminatı yeni yüzyılda yeni ve sivil bir anayasadır. Bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Şu gençlerin yeni yüzyıla 12 Eylül darbe anayasasıyla girmek değil, 2023 Anayasası ile yeni yüzyıl anayasasıyla, sivil anayasayla girmeye hakkı var. Gençlerimize 12 Eylül darbe anayasasını layık görmeyin. Bu bir siyaset değildir. Gençlerin yaptığı anayasaya gençlerin hakkı vardır. Bunu hep beraber yapalım" diye konuştu.

Başkan Beyoğlu’na gençlerden sevgi seli

Salonu dolduran gençler Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na sevgi gösterilerinde bulunurken, burada konuşan Başkan Beyoğlu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli, manevi ve şuurlu bir gençlik yetiştiğini vurgulayarak Diyarbakır’ın da bu anlamda büyük umut verdiğini ve gençlerden daima büyük düşünerek ülke yönetimine ve siyasi hayata dahil olmalarını da istedi.

Bakan Gül, gençlerle voleybol maçı oynadı

Daha sonra Bakan Gül, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, Çınar ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yenişehir ilçe Kaymakamı Murat Beşikçi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ile diğer katılımcıların katılımıyla gençlerle mini bir voleybol maçı yapıldı.

Bağlar Belediyespor yöneticisi Sedat Gültekin’in hakemlik yaptığı voleybol maçını Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Milletvekili Ebubekir Bal ve Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu voleybol maçını tribünde gençlerle izlerken, maç sonunda toplu hatıra fotoğraf çekilmesi program son buldu.

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