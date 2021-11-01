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Adalet Bakanı Gül: “Bu millete kimse pranga vuramayacak”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk milletinin bağımsızlığına düşkün bir millet olduğuna vurgu yaparak, “Bu millete kimse pranga vuramayacak” dedi.

Politika 01.11.2021, 22:51
Adalet Bakanı Gül: “Bu millete kimse pranga vuramayacak”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk milletinin bağımsızlığına düşkün bir millet olduğuna vurgu yaparak, “Bu millete kimse pranga vuramayacak” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Aydın’da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Aydın İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Gül’e Efeler, Germencik, Nazilli ve Bozdoğan adliyelerinin yenilenme çalışmaları ile ilgili açıklamaları için teşekkür ederek, “Adalet Bakanımız Efeler diyarı Aydın’ımızı ziyaret ederek gücümüze güç kattı. Özellikle adliye konusunda müjdeleri hem Efeler’de, hem de Nazilli, Bozdoğan ve Germencik’te ciddi bir eksikliği giderecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanımızdan da Allah razı olsun” dedi.

"Bu topraklarda Menderes yetişmeseydi demokrasimiz bu kadar güçlü olmazdı"

İl Başkanı Özmen’in ardından salonu dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasına Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes’i anarak başladı. Büyük milletlere büyük insanlar armağan edildiğini belirten Gül, "Bu millet de daima büyük insanlarla, büyük milletin adamları ile hep ödüllendirilmiştir. Bir millet ne zaman zora düşse milletin adamı çıkmış ve milletle beraber demokrasi yolculuğu, büyük ve güçlü Türkiye yolculuğu yapmıştır. Tarihimiz bunun sayısız örnekleri ile doludur. Yine böyle bir günde demokrasiye, millet iradesine ihtiyaç duyulan günde milletin iradesinin karşısında duran bir anlayışa ‘Yeter artık! Söz, karar, yetki milletindir’ diyerek yola çıkmış merhum Başvekil Adnan Menderes’i rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun. Menderes’in ortaya koyduğu kalkınma ve demokrasi yolculuğu ülkemize çok şey kazandırdı. Eğer bu topraklarda Menderes yetişmeseydi demokrasimiz bu kadar güçlü olmazdı. Adnan Menderes ve dava arkadaşları demokrasi düşmanları ile sonuna kadar kararlı bir şekilde mücadele etti. Bu millete ‘açık oy, gizli tasnif’ diyerek sözde demokrasi dayatmalarına karşı demokrasi mücadelesi verdi. Bu milletin aklını, iradesini, vicdanını yok sayanların karşısında milletin iradesi için yola çıktı. Esas itibarı ile 27 Mayıs darbesinde idam sehpasına götürdükleri sadece Menderes’in kendisi değil, bu milletin iradesiydi. Darbeciler aslında milletin iradesini infaz etmek istiyorlardı” dedi.

"Bu millet bağımsızlığa aşık bir millettir"

Türk milleti için bağımsızlığın önemine dikkat çeken Bakan Gül, "Milletin bu anlamda demokrasi mücadelesini kesmek isteyenler oldu. Ama şunu unuttular. Bu ülkede vesayetçiler, darbeciler ne yaparlarsa yapsınlar ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyen ve yola milletiyle beraber çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve davası, milli irade davasını sonsuza kadar koruyacak bir ruha sahiptir. Bu millet adamlarından asla yoksun kalmayacaktır, bu millet idam sehpasına götürülecek bir millet değildir, bu millet bağımsızlığa aşık bir millettir. Kıyamete kadar da ay-yıldızlı bayrağımıza kimse dil uzatamayacak, kimse bu millete pranga vuramayacaktır. AK Parti bunun adıdır, 3 Kasım zaferi bunun adıdır, 3 Kasım milletin iktidara geldiği günün adıdır. Türkiye’nin yönü geleceğe açıktır, demokrasimizin önünü kimse kesemeyecektir. Buna milletimiz asla ama asla izin vermeyecektir" diye konuştu.

"AK Parti hedeflerini bir bir gerçekleştirmeye devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti’nin yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Gül, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Türkiye’de AK Parti eski Türkiye’nin alışkanlıklarını sona erdirerek, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık ve bundan sonraki hedefimiz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedefidir, 2053 hedefidir, 2071 hedefidir. Bizi bu hedeften de, yolumuzdan da hiç kimse ama hiç kimse ayıramaz. Diğerleri çarpsın, toplasın, bölsün, alt alta üst üste gelsinler. Şu aday olsa ne olur, bu aday olsa ne olur? Onların kafası karışık ama milletin kafası net. Milletin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan olacak. 2023’te yine milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürüyecek. Yeni bir destan yazacağız."

Bakan Gül, konuşmasının sonunda partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek Aydın programını sonlandırdı.

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