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Adalet Bakanı Gül: "Biz reform dedikçe onlar sokak diyor"

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’ne katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni Anayasa vurgusu yaparak, "Darbe anayasası zihniyetine son vereceğiz" dedi. Bakan Gül, Boğaziçi eylemlerine de tepki göstererek, "Biz reform dedikçe onlar sokak diyor" ifadelerini kullandı.

Politika 03.02.2021, 15:11
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Adalet Bakanı Gül: "Biz reform dedikçe onlar sokak diyor"

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’ne katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni Anayasa vurgusu yaparak, "Darbe anayasası zihniyetine son vereceğiz" dedi. Bakan Gül, Boğaziçi eylemlerine de tepki göstererek, "Biz reform dedikçe onlar sokak diyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, açıklamalarında yeni Anayasa vurgusu yaparken, darbe anayasası zihniyetine son vereceklerini vurguladı. Bakan Gül, Boğaziçi eylemlerine de tepki göstererek muhalefeti eleştirdi.

"Darbe izlerini taşıyan anayasa zihniyetine son vereceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa vurgusuna destek vererek, ’Türkiye’de darbenin izlerini taşıyan darbe anayasasının zihniyetine son vereceğiz. Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle beraber ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle beraber yapacağız. Anayasa, bir millet için toplumsal sözleşmedir. Diyarbakır’ın da Edirne’nin de zenginin de fakirin de kadının da erkeğin gencin de yaşlısının da memurun da işçinin de anayasasıdır. Herkesin anayasasıdır. Her kesimin kendisini gördüğü, ruhuyla bu benim anayasam dediği anayasayı da yine milletle beraber yapacağız. Bu ülkede darbe anayasalarının izlerini inşallah milletimizle beraber ortadan kaldıracağız. Sivil anayasayı ve yeni anayasayı hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun ’Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum’ dediği bir yapıyı beraber kuracağız" dedi.

"Biz 19 yıllık süreçte önemli reformlar yaptık"

AK Parti hükümeti olarak reformlara devam edeceklerini de söyleyen Bakan Gül, "Biz, AK Parti olarak 19 yılda çok önemli reformlar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim yolumuz millet yoludur. Türkiye’nin daha da güçlenmesi yoludur. Bunu da Cumhur İttifakı ile hep birlikte yapacağız. Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye, karşısında durmaya devam edeceğiz. AK Parti ne zaman reform dese birileri paniklemiş, hop oturup hop kalkmıştır. Çünkü statükoları değişecek, pozisyonları elden gidecek diye durum demokratları, vaziyet demokratları her zaman reformun ve bu anlamdaki adımların karşısında çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"Biz reform dedikçe onlar sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalışıyorlar"

Bakan Gül, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini de eleştirerek, "Biz büyümeye çalıştıkça birileri parti kapatmalar, sokak eylemleriyle milletin önünü kesmeye çalıştılar. Ama biz onlar ne yaparsa yapsın bu millet için reformları yapmaya devam edeceğiz. Çıkmışlar, ’Erdoğan gitsin de ben her şeyimi veririm’ diyorlar. Ya kardeşim Cumhurbaşkanımız bu ülkede demokrasi gitmesin, hukuk gitmesin, bayrak inmesin diye her şeyini veren adam. Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi canını bu ülke için veriyordu, demokrasi ve bu millet için veriyordu. Bu milletin adamı siz ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin bu milletle yol yürüyecektir" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanına sözde diyen millete de aynısını söyler"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’sözde Cumhurbaşkanı’ söylemine bir kez daha tepki gösteren Adalet Bakanı Gül, "Ana muhalefet partisi genel başkanı ’Sözde Cumhurbaşkanı’ diye bir söylemde bulunuyor. Çünkü onların zihniyetinde halkı da sözde vatandaş özde vatandaş diye ayırma var. Onların zihniyetinde tepeden bakma, ayrıştırma var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adında halk var ama ’Halk olmasa ne güzel halkçılık yapardık’ zihniyeti var. Bu zihniyeti de milletimiz çok iyi tanıyor. Kim ne derse desin işimize bakacağız. Bu zihniyetin karşısında olacağız. Türkiye’de ekmeği büyütmeye, özgürlükleri genişletmeye bakacağız" diye konuştu.
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