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Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazdığı iddia edildi
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir."
Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir."
Politika 24.11.2021, 10:55
Adalet Bakanı Gül: "Bir yılda 326 iş mahkemesi, 62 ticaret mahkemesi ve 20 tüketici mahkemesinin baktığı dosya arabuluculuk ile mahkemelere gitmeden çözümlenmiştir."