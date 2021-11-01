Adalet Bakanı Gül: “Aydın Adliye Sarayı’nın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak”

Birtakım ziyaret ve programlara katılmak için Aydın’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Aydın Adliye Sarayı’nın önümüzdeki ay içerisinde ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın ziyareti kapsamında ilk olarak Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Bakan Gül beraberindeki protokol ile Aydın Adliye Sarayı ve Aydın Valiliği’ni ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Bakan Gül, valilik ziyareti çıkışında basın mensuplarına Aydın Adliye Sarayı Projesi’nin son durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Adalet hizmetleri alanında Aydın’ımızın en önemli sorunu adliye sorunuydu. Bu konuda çok önemli neticeler elde ettik. Aydın’ımıza yakışır şekilde yaklaşık, 100 bin metrekarelik kullanım alanına sahip adliye projesini tamamladık. Önümüzdeki ay ihalesi yapılacak. Yer teslimi yapıldıktan sonra inşaatına başlayacağız. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız onayını verdi, bütçesi tüm ödenekleri hazırlandı. Mevcut adliyemizin on katı büyüklüğünde bir yer olacak. Tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı bir adliyeyi yapacağız” diye konuştu.

Bakan Gül ayrıca, Söke, Bozdoğan ve Germencik adliyelerinin yapımı, Nazilli Adliyesi’nin de genişletilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.