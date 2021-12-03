Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Adalet bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığında konuştu
Adalet bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığında konuştu
Politika 03.12.2021, 16:32
Adalet bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığında konuştu
- Gül: ’’ Seçimler kazanılabilir oy alınır ama en önemlisi milletin gönlünü kazanmak, milletle kurduğumuz gönül bağını asla ama asla kaybetmemektir’’