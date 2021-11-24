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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Adalet Bakanı Gül: 15 Temmuz gecesi Türk yargı tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir.
Adalet Bakanı Gül: 15 Temmuz gecesi Türk yargı tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir.
Politika 24.11.2021, 11:43
Adalet Bakanı Gül: 15 Temmuz gecesi Türk yargı tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir.