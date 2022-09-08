Adalet Bakanı Bozdağ’dan 6’lı masa eleştirisi: "Hepsi yüreksiz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bakın bu altılı masa hala cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Bunların o kadar iradesiz insanlar ki 2018’den beri Cumhurbaşkanı adayını niteliklerini konuşuyorlar. Yapmaya cesaret edemiyorlar. Hepsi yüreksiz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yapımına başlanan yeni adliye binası temel atma töreni için Adana’nın Kozan ilçesine gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu. Tören öncesi Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’yü makamında ziyaret eden Bakan Bozdağ ardından Kozan AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek vatandaşlara seslendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve partili belediye başkanları ile birlikte ilçe teşkilatı önünde konuşma yapan Bakan Bozdağ, Adana için yapılan yatırımları aktardı. 20 yıl öncesi Türkiye’nin bulunduğu duruma dikkat çeken Bakan Bozdağ, “Biz milletimizi aldatmadan seçime gidiyorduk. Sizlerde bize güvendiniz, iktidar ettiniz ve iş başına getirdiniz. Biz Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı eser siyasetini hayata geçirdik. Bölünmüş yolları sadece Adana’da değil, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı başlattık. Eser siyasetini ortaya koyduk” dedi.

“Türkiye gemisi kasırgalardan sağ salim çıktı”

Türkiye’nin son 20 yılda zorlu süreçlerden başarıyla çıktığını aktaran Bakan Bozdağ, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu yıl da liderimiz başka biri olsaydı deyince, Irak’taki kriz, Suriye’deki iç çatışma Libya’daki olaylar, Ukrayna, pandemi bir sürü yaşadığımız olaylar gelişmeler nasıl olurdu? Bugün Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal durumu, istikrarı nasıl olurdu? Bunu sizin vicdan terazilerinizin üzerine bırakıyorum. Darbe teşebbüsü, hendek terörü, ekonomik saldırılar, pandemi. Nice olayı yaşadık. Türkiye’nin gemisi bütün bu olayların içerisinden bütün bu fırtınaların rüzgarın kasırganın arasından yolunu buldu. Sahile selamete güvenle gitti. Şimdi de bazı rüzgarlar var. Esiyor ekonomide başka yerde. Ama geminin kaptanı işin başında mı? Başında” diye konuştu.

"6’lı masa 7’li masa"

6’lı masanın 7’li masa olduğunu ifade ederek sert bir dille eleştiren Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

“Terör meselesini nasıl yok edeceksin? Ülke meseleleri için söyleyecek sözünüz yok mu? Bakın bunların fonladığı kanallara, sabahtan akşama kadar fiyatların üzerinden vatandaşı tahrik ediyor. Oradan bir siyasi istismar yapıyor. Çık konuş, projeni. Proje yok. Ülkenin içinde olduğu sıkıntıları ülkede yaşanan bir takım zorlukları istismar ederek kendine yol arayanlar var. Bu yol çıkmaz sokak. Buradan söylüyorum. Siyasiler hesap yaparken milleti kendilerinden daha akıllı, daha basiretli olduğunu gözden ırak tutmamalıdır. Bu milletin hakkını irfanını, basiretini gözden ırak tutanlar hep sandığın dibine gömülmüşlerdir. Tahıl krizini Cumhurbaşkanımız çözdü. Bütün Dünya Cumhurbaşkanımızı övdü. Bunların ağzından yahu Türkiye sözlü Türkiye’nin lideri çözdü. Allah razı olsun dediler mi? Cumhur İttifakı Allah’ın izniyle diye milletin ittifakıdır. Biz hizamızı, istikametimizi, Kozanlıların gözünden ve Kozanlıların iradesinden alıyoruz. Başkalarının gözünün içine bakmadık, bakmayacağız da. Kıyamet de kopsa yolumuz milletin yoludur, Hakk’ın, halkın yoludur.”

“Yedi genel başkanın yönetimine rıza gösterecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar”

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklayamadığını kaydeden Bozdağ, "Bakın bu altı masa hala cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Bunların o kadar iradesiz insanlar ki 2018’den beri Cumhurbaşkanı adayını niteliklerini konuşuyorlar. Yapmaya cesaret edemiyorlar. Hepsi yüreksiz. Ya bir çıkın da konuşun. Falanca olsun da olmasın mı diye bir isim yapın. Aman masa patlar, aman masa çatlar, aman masa altı parça, yedi parça harca pinçik olur diye korkuların altından konuşmaları gerekeni dahi konuşmaya cüret edemeyenler bu ülkenin hangi meselesini çözecekler. Dedim ya bunlar milletten kendini akıllı görüyor ama bu millet sizden bin defa daha haklı. Haberleri yok. Ben eminim ki milletimiz bunu gayet iyi görüyorlar. İyi değerlendiriyorlar. Niye bulamadılar? Çünkü bunlar Türkiye’yi yönetmeye talip bir Cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Ne arıyorlar? Bu yedili masanın etrafında toplanan yedi genel başkanın yönetimine rıza gösterecek kukla bir cumhurbaşkanı adayı arıyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti ilçe binasında partililer ile bir araya gelen Bozdağ ardından temel atma tören alanına geçti.