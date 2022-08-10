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Adalet Bakanı Bozdağ: "Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğe

Adalet Bakanı Bozdağ: "Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğerlerinin cevabı daha yok."

Politika 10.08.2022, 10:18
Adalet Bakanı Bozdağ: "Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğe

Adalet Bakanı Bozdağ: "Türkiye’nin iade talepleri var. Bugüne kadar 2012’den 2022’ye kadar yabancı ülkelerden terör suçları çerçevesinde Türkiye bin 998 tane adli yardımlaşma talebinde bulunmuş. Şu ana kadar 735’i reddedilmiş 18’i kabul edilmiş. Diğerlerinin cevabı daha yok."

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