Adalet Bakanı Bozdağ: “Seçimler yaklaştıkça uluslararası çevreler harekete geçti”

KIRŞEHİR (İHA) – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlerin Türkiye’de yaklaşmasıyla uluslararası çevrelerin harekete geçtiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bulgur festivali ve toplu açılış törenine katıldı. Bakan Bozdağ, buara yaptığı konuşmasında, “AK Partiye karşı olanların pek çok gerekçesi olabilir. Allah’ın izni ile milletin iradesine asla ortak kabul etmeyeceğiz. Seçimler yaklaştıkça uluslararası çevrelerde sandıkta atılan oya ortaklığı millete baka baka sindirecek zavallılar arıyorlar. Türkiye 20 yıl da her alanda büyüdü. Bizden önceki hükümetler dönemiyle yapılanlar mukayese edildiğinde büyük bir fark var. Cumhur İttifakı’nı durdurmak istiyorlar. Eğitim, ulaşım, savunma sanayi, sağlık alanında büyük değişimler yaptık. Neden istesinler Tayyip Erdoğan’ı. Afrika, Asya, Avrupa her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Pazarda Türkiye var. Diyorlar ki bu adamı ve Türkiye’yi durdurun. Bizim mücadelemiz AB ve ABD ile, Kılıçdaroğlu’nu ABD’den mi çağırdılar, kendileri mi gidiyor. Resmi programların arkasında ne var. Sandıkta gereken yapılacak ve millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizim seçim mücadelemiz sadece yedili masa ile değil.” dedi.

“Terörü yapanların adı yok mu”

Bakan Bozdağ, Kırşehir’den ana muhalefete terör örgütlerinin adının olup olmadığını sordu. "Bursa, Mersin, İzmir adliyemize saldıran terör örgütlerinin adı yok mu?" diye soran Bakan Bozdağ, “Bunun adı PKK, DHKP-C, FETÖ’dür. Bunun adını sanını söyleyin. Yedili masa da İYİ Parti diyor ki HDP ile bizi yan yana koyamazsınız diyor? CHP iş birliğini sıkı tutmaya özen ve gayret gözüküyor. Acaba bizlerin bilmediği bir anlaşma mı var? Toplam oyları yüzde 40-45 arasında değişiyor. HDP’nin oy vermemesi dahilinde Millet İttifakı’nın kazanması gözükmüyor. İstanbul seçimleri ortada. HDP saf dışı kaldığında gerçek ortada. HDP oylarını CHP üzerinden kanalize etmek gibi değerlendirilebilir. Şimdi dürüst olma vakti. Milletin karşısına çıkın ve nasılsanız öyle anlatın. HDP bu kadar dışlanmayı göze alıp size göz kırpmalarını beklemeyin. Sizinle yan yana olmaktan çekiniyorlar. Kandil’den açıklama yapılıyor ve o terörist yanımızda deniliyor. Terör örgütü eylemi üstlendi. Çok açık ve net. Bombalı saldırı yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Gasp yapmak gazetecilik faaliyeti mi? Terör örgütü eylemlerine katılmayanları tehdit etmek gazetecilik faaliyeti mi? Biraz dürüst olun. Bir gazeteci bir suç işlediğinde ‘bu gazeteci’ soruşturma açılamaz dersek doğru mu olur? Türkiye bir hukuk devletidir." diye konuştu. Bozdağ, "Gizli olan soruşturma bilgilerini Kılıçdaroğlu’na kim iletiyor. Hukuk devletinin kurallarına söylemekle değil uymakla bağlı olacağız. Terör örgütlerine savcımızı ve Mersin’de görev yapan görevlilerimizi hedef gösteriyor. Kabul edilebilir bir şey mi bu?.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, Çiçekdağı ilçesinde sünnet olan 38 çocuğu ödüllendirdi ve toplu açılış törenine katılım sağladı.