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Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Politika 27.09.2022, 11:12
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

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