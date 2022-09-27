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Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
Politika 27.09.2022, 11:12
Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin terör suçlularının iadesi konusunda teknik görüşmeler yapmak üzere 5-6 Ekim’de Türkiye’ye geleceğini açıkladı.