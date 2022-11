Adalet Bakanı Bozdağ: "İstiklal Caddesi’ndeki patlamayla ilgili gözaltı sayısı 50’ye yükseldi"

Adalet Bakanı Bozdağ, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı" bilgisini paylaştı.

İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ndeki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı sayısının 50 kişiye ulaştığı bilgisini veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:

"Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye’ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak. Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda Yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir, vazgeçilmez hedefimizdir."