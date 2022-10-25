Adalet Bakanı Bozdağ: "Hem başı açık hem de örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz"

Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Bozdağ, kapatılan Diyarbakır Cezaevi ile ilgili merkezi kütüphane ve müze haline getireceğini aktardı. Kötü hikayelere mekanlık etmiş böyle bir cezaevini açık tutmanın Türkiye için doğru olmayacağını söyleyen Bozdağ, "Türkiye’de darbelerle, acılarla, hak ihlalleriyle anılan 3 sembolik cezaevi vardı. Birisi Yassıada, 1960 darbesinin acılarını, hak ihlallerini ve cinayetini kapsıyordu. Orayı Yaslı ada değil, Demokrasi ve Özgürlükler adası yaptık. İkincisi, Ankara Ulucanlar Cezaevi, 12 Eylül’de Ulucanlar da maalesef pek çok acıya, tatsızlığa, hak ihlaline mekanlık etmiş ve acı hatıralarla anılan bir yerdi. Orayı da dönüştürdük, Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettik, orası da müze olarak hizmet veriyor. Sonuncusu da Diyarbakır Cezaevi. 1978’de yapılmış ve 1980 darbesi sonrasında kimsenin arzu etmediği acılara mekanlık etmiş bir yer. Diyarbakır Cezaevini açık tutmak, Türkiye için doğru bir şey değildi. Şimdi Kültür Bakanlığı oraya bir hafıza müzesi ve kütüphane yapacak. Depreme dayanıklı mı değil mi, buna dair de bir analiz yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır cezaevinin isminin ne olacağı sorusuna ise Bakan Bozdağ, "Cezaevi yok artık. Kapattık kapısına kilit vurduk. Allaha şükür bir dönemde kötü hatıralarla anılan bir cezaevimiz yok, bundan sonra kültür bakanımızda" ifadelerini kullandı.

Anayasa sorusuna cevap veren Bozdağ, "Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Cumhurbaşkanımız, Grup Toplantısında açıklayabilir de açıklamayabilir de. Zamanlaması Cumhurbaşkanımızın takdirinde. 41’inci maddenin 1’inci fıkrası değiştiriliyor, 24’üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan, herkes için anayasal teminat getiriyoruz” dedi.

"NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar"

Finlandiya hakkında da konuşan Bozdağ, "Siyasi bir konuşma değil, teknik düzeyde istişare yapacaklar. Açıklama gerektirecek bir durum olursa zaten duyururuz. NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim beyanlarımız çok açık, bize verdiği sözleri yerine getirecekler, NATO’ya giriş süreçlerini tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama, Meclis onayıyla olacak. Onay olmadıkça başlaması, bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa, Türkiye zaten sözünde duran bir ülkedir ve sözünü tutar" dedi.

Yeni infaz düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Yeni infaz düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışıyor. Bunlar seçimden sonra yapacağımız işler. Şu anda yaptığımız taslak çalışmalar ayrı, nihayete erenler var, uzun vadeli olanlar var. Komisyonlar kuruldukça kamuoyuna duyuruyoruz, onlar çalışacak. Bilim Komisyonu kuruyoruz; hem kendi iç hukukumuzu, hem akademiyi, hem yargıyı, hem de uluslararası hukuku inceleyecekler. Bunlar zaman alacak. Bu çalışmalar bittikten sonra biz gündeme alacağız. Biz şimdi neler yapacağımıza dair hedefler ortaya koyduk ama muhtevayı henüz netleştirmedik. Bunlar seçimden sonra yapılacak."