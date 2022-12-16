Adalet Bakanı Bozdağ: "Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyorum"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da çevik kuvvet polislerini taşıyan servise yönelik bombalı saldırıyı lanetleyerek, "Türkiye’nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır-Mardin karayolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilmiş aracın patlatıldığı saldırıyı lanetledi. Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’daki bombalı saldırıyı lanetliyorum. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesi, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.