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Adalet Bakanı Bozdağ: "(Bursa’daki saldırı) Yakın zamanda faillere ulaşılacağını ümit ediyoruz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da bir infaz koruma memurunun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, “Yaralılarımızın durumu iyi, kısa sürede aramıza katılacaklardır. Yakın zamanda faillere ulaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Politika 21.04.2022, 16:44
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Bursa’daki saldırı) Yakın zamanda faillere ulaşılacağını ümit ediyoruz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da bir infaz koruma memurunun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, “Yaralılarımızın durumu iyi, kısa sürede aramıza katılacaklardır. Yakın zamanda faillere ulaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Cezaevlerindeki işkence iddialarına cevap veren Bakan Bozdağ, “Cezaevlerinde yürütülen kampanyalar var. İşkence varmış gibi iftiralar sunuluyor. İşkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı. Bu kampanyayı farklı kesimler desteklemektedir. Cezaevlerimizde görev yapanları iftiralarla kirletmemiz mümkün değildir" dedi.

Bursa’da yaşanan saldırıya ilişkin olarak da Bozdağ, “Yaralılarımızın durumu iyi, kısa sürede aramıza katılacaklardır. İnfaz koruma memurları zor şartlar altında görev yapıyorlar. Saldırı ile ilgili, faillerle ilgili güvenlik güçlerimiz yakın takipte. Yakın zamanda detaylı açıklama yapılacaktır. Yakın zamanda faillere ulaşılacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırının terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirten Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, bir değerlendirme yapsaydı iyi olurdu. Şehit var, yaralı var. Terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği sabit. Gönül isterdi ki ana muhalefet acil şifalar dilesin, görmedik. TÜGVA’daki saldırıya bakarsak saatleri çok benzer. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir, faillere ulaşılacaktır. Olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğu görülüyor. Terör örgütü Pençe Kilit Operasyonu’nun kıskacından kurtulmak için eylemler planlıyor olabilir. Hem yurt içi hem yurt dışında mücadele devam edecektir. Terör örgütlerine nefes aldırılmayacak” şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ, 1 Kasım öncesine dönülüp dönülmediğine ilişkin soruya, “Muhalefet ‘saldırıyı kim yapmış’ diyor. Şehitlere rahmet dileseydi. Kim nasıl benzetme yaparsa yapsın, kamuoyunu aldatmaya dönük. Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam ettirecek. Türkiye büyük bir gayret sarf ediyor. Seçim 2023 yılında, bu konu halkımızın da değerlendirme alınarak istismar edildiğini görüyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti doğrusunu yaptı” yanıtını verdi.

Cemal Kaşıkçı dosyasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, “Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararıdır. Burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil, yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek. Sanıklar hazır edilemedi, iadeler talep edildi. Şu anda fiilen açık olan dosya var, iade olacak ki yargılama gerçekleşsin. Türkiye’deki hukuk çerçevesinde sanıklar mahkemede hazır edemiyorsa bu durumda yargılamanın nakline karar verir, kanun karar veriyor. Bu karar yasaya uygun. Türkiye kamuoyunu etkilemek için, siyasi hesaplar için yapılıyor. Her şey ortada, buna uygun hareket edilmiştir. Cumhur İttifakı aleyhinde sonuç çıkarmak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ şöyle devam etti:

“Kaşıkçı olayında en net tavrı koyan Türkiye’dir. Amerika mı, Fransa mı net durmuş. Bütün bunları yaparken Suudi Arabistan ile ilişkilerin bozulması göze alınmıştır. Türkiye üzerine düşeni yaptı. Net ortada, Türkiye bu konuda ilkeli davrandı. Yargılama orada devam edecek. Türk mahkemesi davanın düşmesine karar verebilir. Türk mahkemeleri gerekçeye bakarak karar verecek. Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözünü söyleme hakkını ortadan kaldırmamıştır. Dosya açık, sadece yargılama durmuş olacak.”

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