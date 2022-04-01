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Adalet Bakanı Bozdağ: “Bugüne kadar ABD, Gülen’in iade talebine olumlu cevap vermedi”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bugüne kadar ABD, Gülen’in iade talebine olumlu cevap vermedi” dedi.

Politika 01.04.2022, 14:31 01.04.2022, 15:08
Adalet Bakanı Bozdağ: “Bugüne kadar ABD, Gülen’in iade talebine olumlu cevap vermedi”

Bakan Bozdağ, Ankara Dikmen’de bulunan Hakimevi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, Gülen’in iadesi konusunda ısrarlarını, bu konudaki haklı talebi dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamaya bundan sonra da devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakan Bozdağ şunları kaydetti: “ABD’den FETÖ’nün kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bir numaralı faili terörist başı Fetullah Gülen’i ABD’den istedik. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, geçmişte Adalet Bakanı olarak iki kez ben de gittim. Bu konudaki her görüşte Türk hükumeti yetkilileri muhataplarına ABD başkanları başta olmak üzere terörist başı Gülen’in iadesi konusunda Türkiye’nin talebini yeniledik. Ama maalesef bugüne kadar ABD bu talebimize olumlu cevap vermedi. Verilerle alakalı yeterli, yetersizlik konusunda kendilerinin bazı değerlendirmeleri oldu. Biz de kendilerine delilleri tek tek önlerine koyduk. Yani suçun sabit olduğuna dair o dosyalarda yeterinden fazla iadeyi haklı kılan delil var. Ama buna rağmen ABD iade taleplerini yerine getirmedi. O kadar doğru, o kadar kesin, o kadar net bilgiler var. Ama buna rağmen ABD iade talebimizi yerine getirmedi. Hatta biz oradaki iade talebinin yerine getirilmeyeceğini açıkça söylemeseler dahi, eğilimleri görünce onlara şunu da söyledim, ‘O zaman mahkemeye gönderin. ABD adli makamlarına gönderin, onlar karar versin.’ Onların bize söyledikleri, ‘Türkiye’nin aleyhine karar çıkar diye biz göndermiyoruz.’ Ama siz gönderin bakalım, aleyhimize çıktığı vakit bunu biz istiyoruz. Gönderin, çıkarsa Amerika’nın iç hukuku var ve biz o hukuku takip etmeye hazırız. Biz kabul ettik ama ona rağmen ABD yetkilileri dosyayı adli makamlara göndermediler ve bizim bu talebimizi yerine getirmediler. Çok net bir şekilde ABD FETÖ’yü himaye ediyor. İade konusundaki taleplerimizi de hukuka uygun olduğu halde, yeteri kadar delil bulunduğu halde iade için ABD bu meziyetini maalesef bugüne kadar yerine getirmedi. Ülke olarak biz iade konusunda ısrarımızı veya bu konudaki haklı talebimizi dile getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu talebinin yerine getirilmesini sağlamaya bundan sonra da devam edeceğiz. Vazgeçmek yok, sonuna kadar bu işi takip edeceğiz.”

“Bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı”

Semra Güzel’in yurt dışına çıkıp çıkmadığı konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bozdağ, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama tarama yaptı ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına mı çıktı buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallar açısından yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor. Ama gayri resmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konu tahkik ediliyor. Hem kolluk hem de devletin diğer birimleri bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir” diye konuştu.

Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına ilişkin Hakim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) soruşturma veya inceleme yönünde bir karar verip vermediği sorusu üzerine Bakan Bozdağ, tahliyelere ilişkin HSK’nın 1. Dairesi’nin inceleme izni yönünde bir karar verdiğini belirtti.

“Kılıçdaroğlu dilediğini tutukluyor, dilediğini serbest bırakıyor”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ın ve Kavala’nın tutukluluk hallerine ilişkin mahkemenin verdiği kararı eleştirdiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, “Bırakın yargı kendi vicdanında usul ve yasalara uygun bir şekilde işlesin, ama maalesef bu pek çok şekilde eleştiriliyor ve ihlal konusu yapılıyor. Hakim veya mahkeme beklentiye uygun verdiğinde, Ankara’da hakim var, hakim veya mahkeme beklentiye uygun karar vermeyince sarayın hakimi veya tarafsızlığını, bağımsızlığını yitirmiş hakim ve savcılar diye hakkında yakışıksız, onlara hakaret eden pek çok sözler sarf ediliyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Doğru olan yargının sonucunu hep beraber bekleyelim. Ama sayın Kılıçdaroğlu kendisi CHP grubunda bir mahkeme kurmuş, kendini ağır ceza reisi yerine koydu galiba, dilediğini tutukluyor, dilediğini serbest bırakıyor. Ben merak ediyorum nasıl yapacak? Bir yandan hukuk devleti diyor, tarafsız, bağımsız yargı diyor. Peki tarafsız, bağımsız yargıya inanan biri ben gelince bırakacağım diye nasıl diyebilir?” değerlendirmesinde bulundu.

“Suudi Arabistan davanın orada görülmesi talebini Türkiye’ye iletti”

Cemal Kaşıkçı suikastında mahkemenin davanın Suudi Arabistan’da görülmesi yönünde verdiği kararı değerlendiren Bozdağ, “Yargılama süreci içerisinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi devam ediyor. 26 kişi hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve bu şahıslardan 20’si Suudi Arabistan’da ülkemizden iadesi istenmiş ancak bugüne kadar bu taleplerin tamamı reddedilmiştir. Ama sonra Suudi Arabistan da Türkiye’den iade taleplerinde bulundu. Orada Riyad Ceza Mahkemesi’nde bir takım kararlar verildi ve bu davanın Suudi Arabistan’da görülmesi talebini Türkiye’ye iletti. Türkiye’yle Suudi Arabistan arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması yok, ancak uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde bu talebi ilettik ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dün bu talepler dikkate alındı ve orada davanın durması ve nakledilmesi konusunda bir talepte bulundu. Türkiye’de tutuklu herhangi bir kimse yok tamamı yurt dışında” ifadelerini kullandı.

#gülen #abd #bozdağ #adalet bakanı
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