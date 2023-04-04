Adalet Bakanı Bozdağ, Batman Valiliğine ziyarette bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Batman Valiliği ziyaretinde valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bozdağ’a, Vali Ekrem Canalp tarafından Batman’ın simgesi olan at başı hediye edildi. Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Batman’da, Vali Ekrem Canalp’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bozdağ’a, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç eşlik etti.

Bakan Bozdağ, Batman Valiliği, Batman Adliyesi, AK Parti Batman İl Teşkilatı ziyaretlerinin ardından esnaf ziyareti ve vatandaşlarla bir araya gelecek.