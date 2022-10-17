Adalet Bakanı Bozdağ: "Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifinde 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı"

Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifi hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "24. ve 41. madde çalışması tamamlandı" dedi.

Başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa teklifi hakkında açıklama yapan Bakan Bozdağ, "24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugünkü MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şu an için gündemde yok" diye konuştu.