Adalet Bakanı Bozdağ: “(Başörtüsü) Çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü teklifine ilişkin, “Biz çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz” dedi.

Bakan Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamalarına ilişkin soru üzerine, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaları önemsediğini belirtti. Bozdağ, “Anayasa değişikliği yapılıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmemiş olsaydı, yüzde 50 artı bir hükümet için zorunlu olmasaydı, ne altılı masa olurdu, ne yedili masa olurdu ne de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün öyle bir açıklama yapmak zorunda kalırdı. Bu zorlamanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğal sonucu olduğunu düşünüyorum. Muhafazakar seçmenler, milliyetçiler, bu ülkede farklı görüş ve kanaatlere sahip insanlarda seçim sonrasına dair kaygılar oluştu. Sayın Kılıçdaroğlu seçime dönük stratejik bir adım atıyor. Endişeli olanların korkularını gidermeye yönelik görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ ifadelerini yüksek sesle dile getirmesi gerektiğini belirterek, “Kimlerle helalleşecek? Bugüne kadar başörtüsünü örttüğü için eğitim hakkı çalınan, hayalleri elinden alınan kadınların hepsinden, onları yetiştiren anne ve babalarından, yakınlarından, benden önceki CHP zihniyetinden yapılan haksızlıklardan, zulümlerden dolayı CHP adına özür dilemesi lazım. CHP Genel Başkanı şahsen mi özür diliyor, CHP tüzel kişiliği adına mı özür diliyor, yoksa kendi özrü mü” şeklinde konuştu.

Bozdağ, başörtüsü teklifine ilişkin çalışmaların başladığını hatırlatan gazeteciye, “Bugün grup başkanımız, grup başkanvekillerimiz katıldı, hem de siyasi hukuki işler genel başkan yardımcılarımızdan bazıları, Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlarımızın katılımıyla geniş bir değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık” dedi.

Bozdağ takvim konusunda, “Biz çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz” dedi. Bozdağ, çalışmaların devam ettiğini ve teklifin birkaç maddeden oluşabileceğini ifade etti. CHP’nin teklifinin sorunu çözüp çözmeyeceğine ilişkin soruya Bozdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi teklifi sorunu çözen bir teklif değil, çözülmüş olan bir sorunu yeniden soruna ve krize dönüştürmeye aday bir teklif. Teklif metni eğitim öğretim hakkını gözetmiyor, ortaöğretim, yükseköğretim okuyan kadınların başörtüsü takıp takmamasını güvence altına almıyor. Bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor, diğer kadınları kapsamıyor” cevabını verdi.