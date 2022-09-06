Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığında 2053 çalışmaları başladı

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanındaki 2053 vizyon çalışmalarını başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı birim amirleri ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda yargıda atılacak yeni adımların startını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yaparak, “Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasadan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında Adalet Bakanlığı birim amirleri ile Dikmen Hakimevi’nde toplantı yapıldı.

Adalet Bakanı Bozdağ, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Adli Yıl Açılış konuşmasında ’Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır’ talimatı vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusuna Adalet Bakanlığı olarak 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında yapacağımız çalışmalar ve atacağımız adımlar konusunda ilk startını veriyoruz. 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuku alanında hangi adımlarını atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığımız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir. Dünyada uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunun hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız” diye konuştu.