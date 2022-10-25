Adalet Bakanı Bozdağ: "Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Cumhurbaşkanımız, Grup Toplantısında açıklayabilir de açıklamayabilir de. Zamanlaması Cumhurbaşkanımızın takdirinde. 41’inci maddenin 1’inci fıkrası değiştir

Adalet Bakanı Bozdağ: "Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Cumhurbaşkanımız, Grup Toplantısında açıklayabilir de açıklamayabilir de. Zamanlaması Cumhurbaşkanımızın takdirinde. 41’inci maddenin 1’inci fıkrası değiştiriliyor, 24’üncü maddeye de iki fıkra ekleniyor. Hem başı açık, hem başı örtülü olan, herkes için anayasal teminat getiriyoruz."