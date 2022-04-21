Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan "Kaşıkçı ve Sığınmacılar" açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kaşıkçı dosyasına ilişkin olarak, “Yargı yetkisinin devri söz konusu değil, yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek. Sanıklar hazır edilemedi, iadeler talep edildi. Şu anda fiilen açık olan dosya var, iade olacak ki yargılama gerçekleşsin” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bozdağ, Bursa’da yaşanan saldırıya ilişkin olarak, “Yaralılarımızın durumu iyi, kısa sürede aramıza katılacaklardır. İnfaz koruma memurları zor şartlar altında görev yapılıyorlar. Saldırı ile ilgili, faillerle ilgili güvenlik güçlerimiz yakın takipte. Yakın zamanda detaylı açıklama yapılacaktır. Yakın zamanda faillere ulaşacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cezaevlerindeki işkence iddialarına cevap veren Bakan Bozdağ, “Cezaevlerinde yürütülen kampanyalar var. İşlenecek, varmış gibi iftiralar sunuluyor. İşkence yoktur, kötü muamele yoktur. Şu ana kadar iddiaların hepsi asılsız çıktı. Bu kampanyayı farklı kesimler desteklemektedir. Cezaevlerimiz görev yapanları iftiralarla kirletmemiz mümkün değildir. Kılıçdaroğlu, bir değerlendirme yapsaydı iyi olurdu. Şehit var, yaralı var. Terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği sabit. Gönül isterdi ki ana muhalefet acil şifalar dilesin. Görmedik. TÜGVA’daki saldırıya bakarsak saatler çok benzer. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir, faillere ulaşılacaktır. Olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğu görülüyor. Terör örgütü Pençe Kilit operasyonunun kıskacından kurtulmak için eylemler planlıyor olabilir. Hem yurt için hem yurt dışında mücadele devam edecektir. Terör örgütlere nefes aldırılmayacak” şeklinde konuştu.

Bozdağ, 1Kasım öncesine dönülüp dönülmediğine ilişkin soruya, “Muhalefet ‘saldırıyı kim yapmış’ diyor. Şehitlere rahmet dileseydi. Kim nasıl benzetme yaparsa yapsın, kamuoyunu aldatmaya dönük. Sığınmacılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapılıyor. Sığınmacılar hukuk çerçevesinde bulunuyorlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye aynı tavrı devam edecek. Türkiye büyük bir gayret sarf ediyor. Seçim 2023 yılında, bu konu halkımızın da değerlendirme alınarak istismar yapıldığını görüyoruz. Bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti doğrusunu yaptı” diye konuştu.

Kaşıkçı dosyasına ilişkin soruya Bozdağ, “Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararıdır. Burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil, yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek. Sanıklar hazır edilemedi, iadeler talep edildi. Şu anda fiilen açık olan dosya var, iade olacak ki yargılama gerçekleşsin. Türkiye’deki hukuk çerçevesinde sanıklar mahkemede hazır edemiyorsa bu durumda yargılamanın nakline karar verir, kanun karar veriyor. Bu karar yasaya uygun. Türkiye kamuoyunu etkilemek için siyasi hesaplar için yapılıyor. Her şey ortada, buna uygun hareket edilmiştir. Cumhur ittifakı aleyhinde sonuç çıkarmak istiyorlar” değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ şöyle devam etti:

“Kaşıkçı olayında en net tavır koyan Türkiye’dir. Amerika mı, Fransa mı net durmuş. Bütün bunları yaparken Suudi ilişkileri bozulması göze alınmıştır. Türkiye üzerine düşeni yaptı. Net ortada, Türkiye bu konuda ilkeli davrandı. Yargılama orada devam edecek. Türk mahkemesi davanın düşmesine karar verebilir. Türk mahkemeleri gerekçeye bakarak karar verecek. Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözünü söyleme hakkını ortadan kaldırmamıştır. Dosya açık, sadece yargılama durmuş olacak.” (AUÖ-BC -