Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türkiye AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülkedir. AİHM kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranı yüzde 80,14’tür. Türkiye’nin uyma oran

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türkiye AİHM kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülkedir. AİHM kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin uyma oranı yüzde 80,14’tür. Türkiye’nin uyma oranı yüzde 87,90’dır."