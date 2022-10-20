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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği’nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı mari
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği’nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler."
Politika 20.10.2022, 12:29 20.10.2022, 12:50
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği’nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler."