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Bakan Bozdağ: "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz"
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceğini açıkladı. 2 takım, UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına göre özel davet alacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz"
Politika 10.05.2022, 15:34
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokçuluk yapanlara verilen cezayı 1 yıldan 3 yıla şeklinde değiştiriyoruz"
- "Fiyatları etkileyerek artmasına neden olan art niyetli kişilere verilen cezalar caydırıcı nitelikte değildir."