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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz."
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz."
Politika 10.05.2022, 14:58
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Hem alt hem de üst sınırı yükseltiyoruz."