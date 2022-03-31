banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen törende konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ, Avrupa ve Amerika’nın terör örgütlerini açık bir şekilde desteklediğini vurguladı. Bozdağ, İslamofobi konusunda ise, “İslamofobi Avrupa’yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı” dedi.

Politika 31.03.2022, 15:28
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen törende konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ, Avrupa ve Amerika’nın terör örgütlerini açık bir şekilde desteklediğini vurguladı. Bozdağ, İslamofobi konusunda ise, “İslamofobi Avrupa’yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen “Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi” makale yarışmasının ödül törenine katıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül törenine Bozdağ’ın yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, üniversite rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, şehitler için yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından salonda bulunanlara Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için hazırlanan klip izletildi. Klibin ardından konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir terör saldırısında şehit olan Mehmet Selim Kiraz’ı yâd ederek Türkiye’nin yıllardır terörle mücadele ettiğini, terörle mücadelenin dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devam edeceğini söyledi. Amerika ve Avrupa’nın terörü açıkça desteklediğini vurgulayan Bozdağ, İslamofobi konusuna da değindi. Bakan Bozdağ, Avrupa’da ve birçok ülkede İslam düşmanlığının arttığını belirtti.

“Terör örgütlerini desteklediğini gizlemeyen bir Amerika, bir Avrupa var”

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzun yıllardır süren terörle mücadele konusunda kararlılıkların devam edeceğini söyledi. Bozdağ, “Bundan 7 yıl önce terör saldırısında şehadete yürüyen Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha huzurlarınızda rahmet, minnet ve dua ile yâd ediyorum. Terör, Türkiye’de uzun zamandır can al maya, milletimizin birliğine, dirliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, Türkiye’nin bağımsızlığına ve kudretine kastetmeye devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti terörle etkin kararlı ve sürekli mücadelesini geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devam ettirecektir. Terör örgütleri ve teröristlerin her birileri bilesiniz ki, büyük güçlerin maşasıdır. Bugün PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve ismini sayamayacağım kadar bir sürü terör örgütü var. Her biri küresel güçlerin finanse ettiği, silahlandırdığı, eğittiği ve Türkiye Cumhuriyeti devletine ve bu devletin milleti temsil eden değerlerine saldırttığı birer alçaktır, haindir. Bugün bu terör örgütlerini desteklediğini gizlemeyen bir Amerika, bir Avrupa var. Açık açık tırlar dolusu silahlar veriyorlar. Öte yandan hak, hukuk, adalet insan hakları deyip Türkiye’nin aleyhine faaliyetlerde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saldıranların kime uşaklık ettiğini söylemeye hacet var mı?” dedi.

“Terör örgütlerinin görüşlerinin olduğu uluslararası raporları önümüze getiriyorlar”

Türkiye ile ilgili hazırlanan uluslararası raporlarda terör örgütleri izlerinin bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, “Türkiye ile ilgili zaman zaman uluslararası raporlar yayınlanıyor. Bizden de görüş alıyorlar. Ama bilesiniz ki, bizden aldıkları görüşler hazırlanan raporların meşruiyet temelini güçlendirmek için. Baktığınızda o görüşlerin bir kısmı PKK’nın, bir kısmı FETÖ’nün, bir kısmı DHKP-C’nin, bambaşka terör örgütlerinin görüşleri raporların içerisinde uluslararası birimin görüşü olarak Türkiye’nin huzuruna getiriliyor. Aslı olmadığını belgelediğimiz nice olayın, iftira olduğunu resmen belgelediğimiz, gözlerinin önüne koyduğumuz nice hadiseyi hakikatmiş gibi raporlarına derç etmekten maalesef geri durmuyorlar” diye konuştu.

“İslamofobi Avrupa’yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı”

İnsan haklarının her yerde eşit bir şekilde uygulanması gerektiğini ancak buna karşılık Avrupa’da ve birçok ülkeden İslam düşmanlığı neticesinde insan hakları ihlalleri yaşandığını ifade eden Bakan Bozdağ, “İslamofobi, bugün bütün Batı dünyasının, değişik kıtaların ve dahi bütün Müslümanların ortak derdi haline gelmiştir. Benim gördüğüm, bu fobiden öte bir İslam düşmanlığı olarak Avrupa’da ve bazı ülkelerde tezahür etmektedir. Almanya’da Türklerin cami, dernek ve vakıflarına, Türklerin gittiği kahvehane, iş yerleri ve oradaki yerlerin saldırılara muhatap olduğuna hep beraber şahit oluyoruz. Almanya’da yıl boyu yapılan saldırıların 3 binlere yaklaştığını görüyoruz, bu sadece bir ülkede. İnsan hakları her yerde olmalıdır. Türkiye de, Almanya da ve insan olmak noktasında herkes de bu konuda eşit olmalıdır. Ama görüyoruz ki, bir yandan İslam düşmanlığı, bir yanda ırkçılık, bir yanda yabancı düşmanlığı, Avrupa’yı ve pek çok ülkeyi etkisi altına aldı. Bizim bütün bunların karşısında hukukla, hakla, adaletle, ilimle, bilgiyle mücadele etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Bir Mehmet Selim gider, sizin gibi binlerce Mehmet Selim gelir”

Törene katılan, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “Eğer söz konusu vatan ise grisi teferruattır. Gerçekten bir Mehmet Selim gider sizin gibi binlerce Mehmet Selim, Elhamdülillah geliyor. Her biriniz Mehmet Selim’siniz. Rabbim sizin geleceğinizi, akıbetinizi hayır eylesin İnşallah. İnşallah bu millete, memlekete, vatana hayırlı görevlerde bulunursunuz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen “Ceza Hukuku Bağlamında İslamofobi” makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19