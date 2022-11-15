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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı ifadeler) FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PD
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı ifadeler) FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PDY diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun da altında MYK’de benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamamım.”
Politika 15.11.2022, 22:06
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı ifadeler) FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PDY diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun da altında MYK’de benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamamım.”