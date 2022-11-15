Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı ifadeler) FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PD

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "(FETÖ’ye ilişkin 2011’de kullandığı ifadeler) FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair hiçbir delil yoktu. Önceki bakanların, önceki partilerin genel başkanları Fetullah Gülen’e terör örgütü dememiştir. İlk FETÖ/PDY diyen kişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunun da altında MYK’de benim imzam vardır. Bundan gurur duyuyorum. Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst düzeyde yapan adamamım.”