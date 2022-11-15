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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “(Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu) Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “(Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu) Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.”
Politika 15.11.2022, 21:43
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “(Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu) Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.”