Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “(Dünya Adalet Projesi 2022 Türkiye Raporu) Amerika’da birileri bu raporu yayınlıyor. Sponsorlarına baktığınızda birçok şirket ve firma var. Sponsora göre karar yazıyorlar. Bu rapor güvenilir bir rapor değil.”