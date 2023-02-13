Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Diyarbakır’da vefat sayısı 344”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da 8’inci çadır kenttin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu. Şu ana kadar 7 çadır kent kurduklarını belirten Bakan Bozdağ, şehirde 344 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8’nci gününde, Diyarbakır’da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde şehirde 8’inci çadır kenttin kurulduğu alanda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kredi Yurtlar Kurumlarının 6 bin 33 kapasitesi olduğunu belirten Bakan Bozdağ, bu kapasiteyi tamamen iskana açtıklarını söyledi. Depremde etkilenen vatandaşları burada barındıracaklarını açıklayan Bozdağ, “Konteyner kentti geçen konuştuk, orada da çalışmalar devam ediyor. Bir kısım vatandaşımızı da orada barındıracağız. Diyarbakır’da pek çok sosyal tesis var. Buralarda da barındırma faaliyetleri devam ediyor. Bunların yanında çadır kentler kuruyoruz. Şu ana kadar 7 çadır kent kurduk. Toplantı yaptığımız 8’inci çadır kentin kurulduğu yerdir. Burada 2 bin 200 civarında çadır kent kurulumu planlandı” dedi.

“Hiçbir vatandaşımızı barınma sorunuyla karşı karşıya bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız”

Şu ana kadar 1000 çadır kurulumu tamamlandığını açıklayan Bakan Bozdağ, “Kalanlarını da bugün ve yarın tamamlayarak hizmete elverişli hale getireceğiz. DİSKİ buranın hem su hem de kanalizasyon sorununu çözmekte. Öte yandan elektrik birimleri elektrik ilgili işleri çözmekte. Kızılay birimlerimiz de buranın iaşesi ilgili çalışma yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımızı barınma sorunuyla karşı karşıya bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan gelen hastalarımızın Diyarbakır’da tedavileri yapılırken, diğer yandan ihtiyaçlarını da aynı şekilde karşılama konusunda bir hassasiyet içerisindeyiz” diye konuştu.

“Diyarbakır’da 32 kişi hakkında adli süreç başlatılmıştı, bu süreç işlemektedir”

“Diyarbakırlı hemşerilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diyen Bakan Bozdağ, “Diyarbakırlılarda bu çalışmaya büyük destek verdi. Diyarbakır’da 32 kişi hakkında adli süreç başlatılmıştı. Bu süreç işlemektedir. Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 300 ekip çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için hem ekip, hem teknik personel sayısını artırdık” şeklinde konuştu.

“344 vefat sayısı var”

Diyarbakır’da yaklaşık 200 binaya yakın dairede hasar tespitleri yapılmış durumda olduğu bilgisini paylaşan Bakan Bozdağ, “Bunlardan 25 tanesi acil yıkılacak bina durumunda. 376 ağır hasarlı bina var. Bunlara ilişkin tespitler hızla devam ediyor. 344 vefat sayısı var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerinde bulundu.