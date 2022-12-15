Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde önlemi alıp uygulamak bizim görevimizdir” dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’nda katıldı. Burada konuşan Bozdağ, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğraması, özellikle çocukların cinsel istismarı ceza kanunda suç olduğu gibi ahlak bakımından da kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kim kadına ve çocuklara cinsel saldırı suçuna teşebbüs etmiş veya işlemişse, bunlar sadece bizim ceza kanunumuza aykırı davranmış olmaz, aynı zamanda dinimize, ahlakımıza, kültürümüze ve geleneklerimize aykırı davranmak almış demektir” diye konuştu.

“Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"

Bakan Bozdağ konuşmasının devamında, “Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde önlemi alıp uygulamak bizim görevimizdir. He türlü sapıklığa karşı, her türlü ahlak ve ceza kanununa aykırı davranışa karşı çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumak en asli görevimizdir. Biz bir konuda samimi görevimizi yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok”

Bakan Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya da değinerek, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak. Sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bırakalım hukuk, usulune uygun yasaya uygun işlesin. Bizim davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız” ifadelerinde bulundu.