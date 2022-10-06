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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”

Politika 06.10.2022, 14:48
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”

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