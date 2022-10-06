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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”
Politika 06.10.2022, 14:48
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “CHP’nin teklifi yanlış, sorunu yeni krize dönüştürüyor”