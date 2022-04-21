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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek.”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek.”
Politika 21.04.2022, 16:03
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Cemal Kaşıkçı dosyasında yargılama yapan mahkeme kararı, burada duruşmanın düşmesine dair karar yok. Yargı yetkisinin devri söz konusu değil. Yargılama Suudi Arabistan’da devam edecek.”