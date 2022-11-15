Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin vereme

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Adalet bakanının yargıya emir verme yetkisi vardı, biz kaldırdık. Benim herhangi bir konuda soruşturma başlatın ya da kovuşturma için iddianame hazırlayın demek gibi bir yetkim yok. Hiç kimse yargıya emir ve telkin veremez."