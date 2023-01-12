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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’nci Yargı Paketi’yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifa
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’nci Yargı Paketi’yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Politika 12.01.2023, 11:37
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’nci Yargı Paketi’yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.