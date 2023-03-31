Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "39 aile bu mücadele sonucu evladına kavuştu"

- "Terör örgütü kendi amaçları için bu masum çocukları kullanma gayreti içerisinde"

- "Çocuk haklarından bahsedenler bir gün gelip Diyarbakır annelerine ’sizin çocuklarınızın hakları var. Biz bu eğitim hakkı gasp edilen yavrularımızı eğitim hakkına kavuşturmak için sizin mücadelenizde yanınızdayız’ dediler mi? Demediler"

- "Bu hakları ayaklar altına alan zalimler karşısında bir olalım"