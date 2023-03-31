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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "39 aile bu mücadele sonucu evladına kavuştu"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "39 aile bu mücadele sonucu evladına kavuştu"
Politika 31.03.2023, 16:01
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "39 aile bu mücadele sonucu evladına kavuştu"
- "Terör örgütü kendi amaçları için bu masum çocukları kullanma gayreti içerisinde"
- "Çocuk haklarından bahsedenler bir gün gelip Diyarbakır annelerine ’sizin çocuklarınızın hakları var. Biz bu eğitim hakkı gasp edilen yavrularımızı eğitim hakkına kavuşturmak için sizin mücadelenizde yanınızdayız’ dediler mi? Demediler"
- "Bu hakları ayaklar altına alan zalimler karşısında bir olalım"