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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye’nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur’an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye’nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur’an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."
Politika 06.01.2022, 10:22
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Eski Türkiye’nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur’an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı."