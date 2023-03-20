AB’nin Bağışçılar Konferansı Brüksel’de başlıyor

Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye ve Suriye’de yaşanan deprem sonrasında bölgede yeniden inşasında kullanılmak üzere Uluslararası Bağışçılar Konferansı Brüksel’de bugün başlıyor.

Belçika’nın başkenti Brüksel, bugün düzenlenecek Avrupa Birliği Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Bankalar ve çeşitli ülkelerin katılacağı konferansla Türkiye ve Suriye’de depremin bölgelerinde kullanılmak üzere fon oluşturulması amaçlanıyor. TSİ 16.30’da bağışçıların taahhütlerini açıklayacağı oturumla başlayacak olan konferansın açılış konuşmalarını AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla İsveç Başbakanı Ulf Kristerson gerçekleştirecek. Ayrıca konferansın açılış kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla konferansa katılacak. Konferansta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuşma gerçekleştirecek.

Konferansın kapanış kısmında ise AB’nin deprem sonrasında yürüttüğü yardım çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardımlar ve Kriz Yönetimi’nden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, Suriye’de yürütülecek insanı yardımlar hakkında ise BM’nin geçici Suriye Mukim Koordinatörü ve İnsani Yardım Koordinatörü El-Mostafa Benlamlih de bir sunum yapacak. Konferansın sonunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı İsveç Başbakanı Ulf Kristers’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Toplanan fon Türkiye’ye kredi olarak verilecek

AB Bağışçılar Konferansı öncesinde adı açıklanmayan AB yetkilileri yaptıkları açıklamada, oluşturulması beklenen fona ilişkin herhangi bir rakam vermezken, fonun Türkiye’de deprem bölgelerinin yeniden inşası alanında kullanılacağını, Suriye’ye ise insanı yardım yapılacağını bildirdi.