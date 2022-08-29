Abdullah Gül'ü kızdıran ''Anıtkabir'' iddialarına yanıt

Abdullah Gül, hakkındaki iddialara, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Abdullah Gül Vakfı merkezi olarak kullandığı Ayazağa Kasrı'nın bahçesinde yapılan 2 dakika 20 saniye süren bir video kaydı ile yanıt verdi.

"Milli bayramlara katılmadığı ve Anıtkabir'i ziyaret etmediği yolundaki iddialara yanıt vermeyi bugüne kadar zül kabul ettiğini, ancak hiç ummadığı kişilerin de iddialara inanmaya başlaması nedeniyle açıklama yapmaya mecbur kaldığını" vurgulayan Gül, "Yedi yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez, Kırgızistan seyahatimdeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım... Böyle bir insani meseleyi bile, uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum" dedi.

Gül paylaşıma ayrıca görev yaptığı sırada katıldığı milli bayram ve anma törenlerinin görsellerinin de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı sitesinin linkini de ekleyerek "Cumhurbaşkanlığım döneminde katıldığım milli bayram ve anma törenlerinin görsellerine bu linkten ulaşabilirsiniz" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması şöyle:

"Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyareti yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zul kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler buna inanmaya başladı. Bunları yalanlamayı zul kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

Önce şunu hatırlatmak isterim; 7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos Bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum.

7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım. Onun da sebebi şudur: Kırgızistan'daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım.

Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu ziyarette bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insanı meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."