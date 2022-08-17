Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz’in sevincini bu kez Akdeniz’deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.