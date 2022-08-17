banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu

Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.

Politika 17.08.2022, 19:31
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz’in sevincini bu kez Akdeniz’deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
28°
açık